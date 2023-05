POL-MK: Spiegel abgeschlagen, Fahrer und Polizeibeamte bedroht

Lüdenscheid (ots) - Unbekannte sind am Dienstag zwischen 9 und 22 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Werdohler Straße eingebrochen. Sie brachen das Schloss der Tür heraus, machten aber nach den ersten Erkenntnissen keine Beute. Taschendiebe sind am Dienstag offenbar Linienbus gefahren: Gegen 13.30 Uhr wurde eine 70-jährige Lüdenscheiderin im Linienbus bestohlen. Sie war um 13.30 Uhr am Sauerfeld in ...

mehr