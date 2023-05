Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vier Fahrräder aus einer Garage gestohlen

Menden (ots)

In der Nacht zum Dienstag wurden an der Bredde vier Fahrräder gestohlen. Unbekannte öffneten gewaltsam eine Garage eines Mehrfamilienhauses und richteten dabei einen erheblichen Schaden an. Einer Familie wurden vier Fahrräder gestohlen: zwei organgefarbene Räder der Marke Kettler, ein Bulls Sharptail 1 Disc 24" und ein Pegasus Avanti Sport 21. (cris)

