POL-KA: (KA) Karlsbad - In Straßenbahndepot eingebrochen

Karlsruhe (ots)

Am Montag gegen 05:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Straßenbahndepot in der Bahnhofstraße in Karlsbad-Ittersbach ein. Die Diebe hatten es offenbar auf die dort untergebrachten Bahnen abgesehen und hebelten zwei in den Bahnen befindliche Fahrkartenautomaten auf. Ob und in welcher Höhe Diebesgut entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Auch der durch den Einbruch entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 07243/3200-0 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

