POL-W: W Polizei nimmt zwei überörtliche Kabeldiebe fest

Wuppertal (ots) - Gestern Mittag (05.10.2022, gegen 13:30 Uhr) kam es auf der Wiedener Staße in Wuppertal zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 21-jähriger Wülfrather war mit seiner Suzuki GSX auf der Wiedener Straße in Richtung Aprath unterwegs. Dabei stieß er mit einem Postfahrzeug zusammen, das nach ersten Ermittlungen auf die Wiedener Straße abbog. In der Folge stürzte der Motorradfahrer ...

