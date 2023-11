Polizei Steinfurt

POL-ST: Nordwalde, Steinfurt, Öffentlichkeitsfahndung nach gefährlicher Körperverletzung

Nordwalde, Steinfurt (ots)

Im Sommer hat es in Nordwalde und Steinfurt-Borghorst eine gefährliche Körperverletzung gegeben. Ein Mann wurde zunächst am 16. Juli 2023 auf der "Mallorca-Party" in Nordwalde von einem ihm unbekannten Mann geschlagen und zum Zweikampf aufgefordert, worauf der Geschädigte nicht eingegangen ist. Der Tatverdächtige und seine beiden Begleiter wurden kurz danach der Party verwiesen. Die Männer warteten jedoch vor dem Festzelt auf den Mann. Als dieser die Party per Auto mit einem Begleiter verließ, verfolgte sie das Trio mit einem hellgrauen oder silbernen Pkw mit polnischem Kennzeichen. In Steinfurt-Borghorst stoppte die Fahrt. Der Hauptverdächtige schlug den Mann dort erneut und versuchte Geld von ihm zu erpressen. Anschließend konnte der Geschädigte mit seinem Begleiter flüchten. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Erfolg führten, wird nach dem Haupttatverdächtigen jetzt im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Wer Hinweise auf den Hauptverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115. Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/119522

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell