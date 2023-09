POL-VIE: 230930 Viersen: Abbiegeunfall - Radfahrerin schwerverletzt

Viersen (ots) - Am Donnerstagnachmittag um 15:30 Uhr fuhr ein 47-jähriger Viersener mit seinem Auto einen 14-jährigen Jungen auf dem Fahrrad an. Der Autofahrer befand sich auf der Herzogstraße in Viersen. An der dortigen Kreuzung zur Rahserstraße bog er nach rechts in die Rahserstraße ab. Dabei übersah er den ...

mehr