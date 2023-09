Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 230930 Willich-Schiefbahn: Radfahrerin bei "Dooring"- Unfall leichtverletzt

Willich-Schiefbahn (ots)

Von einem sogenannten "Dooring"-Unfall spricht man, wenn Radfahrende von einer geöffneten Tür eines Kraftfahrzeuges erfasst werden. Dies passierte einer 73-jährigen Willicherin am Samstag, 30.09.2023 gegen 12:30 Uhr, als diese die Schulstraße in Fahrtrichtung Hochstraße in 47877 Willich befuhr. Ein 31-jähriger Willicher öffnete zu diesem Zeitpunkt seine Fahrertür des geparkten PKW und übersah dabei öffentlich die Fahrradfahrerin. Die Dame prallte mit ihrem Fahrrad gegen die Fahrzeugtür und kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte sie sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Mönchenglach eingeliefert. Zum Unfallzeitpunkt trug die Frau keinen Fahrradhelm. (959)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell