Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Wechselseitige Körperverletzungen nach Streit um Hotelkosten

Viersen-Dülken (ots)

Am Donnerstag gegen 17.45 Uhr ist die Polizei zu einem Hotel an der Viersener Straße in Dülken gerufen worden, weil es Unstimmigkeiten zwischen dem Hotelbetreiber und einem Gast gab, die nicht nur verbal ausgetragen wurden. Ein Paar - sie 36, er 44 - hatte sich bis zum Donnerstagmorgen dort eingemietet, war aber abends immer noch da. Der Hotelbesitzer (41) erklärte den beiden daraufhin, dass sie weiter bezahlen müssten. Der Forderung habe der Hotelbesitzer dann Nachdruck verliehen, indem er den Gast mit einer Glasflasche auf den Kopf schlug und ihn schubste, so das Paar. Allerdings soll der Gast auch eine Angestellte (38) ohne Worte angegriffen und ihr eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Der Hotelbesitzer sei hinzugekommen und habe ein Messer im Hosenbund des Gastes gesehen, der Gast habe ihm außerdem mit der Faust gegen den Kopf geschlagen. Die eingesetzten Kräfte konnten später kein Messer auffinden. Die Hotelgäste waren beide alkoholisiert, bei dem 44-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von über 2,5 Promille festgestellt, bei der 36-Jährigen waren es 1,9 Promille. Beide Männer erhielten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, die Ermittlungen dauern an. /hei (960)

