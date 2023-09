POL-VIE: Viersen-Dülken: Böller-Explosion richtet Sachschaden an - eine Leichtverletzte

Niederkrüchten (ots) - Bereits am Montag berichteten wir von einem Illegalen Straßenrennen in Niederkrüchten (Meldung 939). Ein bisher unbekannter Fahrer entzog sich einer Verkehrskontrolle und fuhr anschließend auf der L372, der Damer Straße, in Richtung Dam. Über die A52 ging es in die Niederlande und letztlich zurück nach Elmpt. Letztlich entschloss sich die ...

mehr