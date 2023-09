Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung vom PK Oberharz aus Clausthal-Zellerfeld vom 18.09.2023

Goslar (ots)

Tauchunfall im Hallenbad

Am 15.09.2023, gegen 17.25 Uhr, ereignete sich im Hallenbad Clausthal-Zellerfeld ein Badeunfall. Ein 20-jähriger Clausthaler übte mit seinem Bruder Apnoetauchen. Ein am Beckenrand stehende 24-jähriger bemerkte plötzlich, dass sein Bruder leblos am Beckenboden lag. Nach sofortigen, erfolgreichen, Reanimationsmaßnahmen vor Ort, wurde der Patient durch den Rettungshubschrauber Christoph 30 einem Klinikum zugeführt. Er schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Ein Hinweis von der Polizei: Apnoetauchen sollte nur nach vorheriger ärztlicher Untersuchung und unter professioneller Aufsicht durchgeführt werden.

Gefährliche Körperverletzung durch eine Personengruppe mit Baseballschläger, Zaunlatten u. Stöcken

Am 17.09.2023, gegen 00.05 Uhr, soll es in der Erzstraße zwischen zwei Personengruppen zu einer Schlägerei gekommen sein, bei der Personen aus der einen Gruppe die andere Personengruppe mit Baseballschlägern, Zaunlatten oder Stöcken angegriffen haben soll. Bei der tätlichen Auseinandersetzung sind mehrere Personen leicht verletzt worden. Diese nächtliche Auseinandersetzung zog eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung nach sich. Zeugen melden sich bitte beim PK Oberharz unter der Telefonnummer 05323/95310.

Einbruch in das Kurgastzentrum Altenau

Am Freitag, 15.09.2023, zwischen 23.20 Uhr und 23.25 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstür in das Gebäudeinnere des Kurgastzentrums in Altenau ein. Anschließend durchsuchten sie mehrere Büroräume und flüchteten schließlich ohne Diebesgut. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Sachgebundene Zeugenhinweise bitte an das PK Oberharz unter der Telefonnummer: 05323/95310

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell