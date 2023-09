Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Pressemeldung vom 17.09.2023

Brand eines Baumstumpfes:

Passanten entdecken am Samstag, dem 16.09.23 gegen 16:34 Uhr einen brennenden Baumstumpf an der Bundesstraße 4/242 aus Rtg. Kreisel BRL Süd kommend, in Richtung des Abzweiges B4/Hohegeiß, ca. in Höhe des Tarternplatzes linksseitig der B4, ca. 100 Meter dem dortigen Waldweg folgend. Es handelt sich um ein abgeholztes, aber bereits neu bepflanztes Waldstück. Das Feuer kann durch die Passanten größtenteils selbst gelöscht werden. FFW Braunlage mit einem Löschzug vor Ort. Da eine natürliche Brandentstehung von der Feuerwehr ausgeschlossen werden kann, liegt hier eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Das Feuer könnte dabei bereits am 15.09.23 gelegt worden sein. Aufgrund der dortigen Bodennässe konnte es sich jedoch nicht ausbreiten. Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizei Braunlage, unter der Telefonnummer 05520/93260

Diebstahl mehrerer Fahrräder/E-Bikes vom Gelände eines Hotels in Braunlage: Im Zeitraum zwischen Freitag, dem 15.09.23, ca. 18.00 Uhr und Samstag, dem 16.09.23, ca. 10.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter, mehrere Mountainbikes, sowie E-Bikes vom Gelände eines Hotels in Braunlage. Insgesamt wurden acht Mountainbikes, bzw. E-Bikes im Gesamtwert von ca. 33 000 Euro entwendet. Zwei dänische Gäste hatte ihre Mountainbikes an einem Metallgeländer hinter dem Hotel mittels Fahrradschloss angeschlossen. Diese wurden von dem oder den Tätern durchtrennt und die Bikes entwendet. Des Weiteren wurden sechs Bikes aus der Tiefgarage des Hotels entwendet. Hierzu verschafften sich der oder die Täter zunächst Zutritt zur Tiefgarage. Hier waren die Bikes gesondert gesichert in einer vergitterten Farradbox abgestellt. Die Tür der Fahrradbox wird aufgehebelt. Anschließend werden die Fahrradschlösser der einzelnen Bikes durchtrennt und die Räder entwendet. Zurzeit liegen keinerlei Täterhinweise vor. Hinweise nimmt die Polizei Braunlage unter der Rufnummer 05520/93260 entgegen.

