Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Seesen vom 17.09.2023

Goslar (ots)

Ladendiebstahl:

Am 16.09.2023, gegen 10:45 Uhr, wurde der Polizei Seesen ein Ladendiebstahl in einem Geschäft im Bereich der Innenstadt von Seesen gemeldet. Durch eine weibliche Person wurde ein Nahrungsergänzungsmittel entwendet. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Brand eines Müllbehälters:

Am 16.09.2023, gegen 16:00 Uhr, geriet aus einer bislang ungeklärten Ursache ein Müllbehälter in der öffentlichen Toilette, im Bereich des Bahnhofs in Seesen, in Brand. Zu einem Gebäudeschaden kam es durch den Brand nicht. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Die Polizei Seesen bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05381-944-0 zu melden.

i.A. Lepa, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell