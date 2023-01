Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230102.3 Itzehoe: Zigarettenautomat gesprengt

Itzehoe (ots)

Am Sonntag um 4 Uhr meldete eine Anwohnerin einen gesprengten Zigarettenautomaten im Karnberg. Durch einen lauten Knall aufgeschreckt, entdeckte diese den beschädigten Automaten. Der an einem Wohnhaus befestigte Zigarettenautomat wurde durch die Explosion verformt und teilweise aufgesprengt. Ob Tabakwaren entwendet wurden, konnte derzeit noch nicht ermittelt werden. Am Gebäude selbst entstand kein Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

