POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeistation Langelsheim für Freitag, 15.09.2023

Verkehrsunfall mit Fahrrad - Kind verletzt

Langelsheim / Lautenthal - Etwa gegen 14:45 Uhr ereignet sich in der Bergstadt Lautenthal ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Auslieferfahrzeug. Der 11jährige Junge aus Lautenthal befährt mit seinem Mountainbike den sehr stark abfallenden Fußweg vom Marktplatz kommend in Richtung Am Graben. Im Einmündungsbereich sieht er einen von links kommenden VW-Bus nicht und kann nicht mehr rechtzeitig anhalten. Fahrrad und Pkw kollidieren in der Straße am Graben. Aufgrund des Fahrradhelmes erleidet er am Kopf lediglich eine blutende Platzwunde. Der vor Ort befindliche Notarzt und Rettungsdienst lassen ihn dennoch vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik bringen, um Verletzungen im Bereich der Wirbelsäule auszuschließen. Eine Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Die 50jährige Fahrerin des Lieferfahrzeugs aus Langelsheim steht sichtlich unter Schock und wird ebenfalls vor Ort versorgt. Der Sachschaden wird ingesamt auf etwa 1500,- Euro geschätzt.

