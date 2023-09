POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 15.09.2023

Goslar (ots) - Verkehrsunfallflucht St. Andreasberg. Am 13.09.2023 in der Zeit zwischen 10:00 und 12:00 Uhr wurde in der Danielstraße an einem dort ordnungsgemäß geparkten weißen Kleintransporter mit einem Kennzeichen aus Rotenburg an der Wümme der linke Außenspiegel beschädigt. Anhand der Spuren ist ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, ...

