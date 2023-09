Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage vom 13.09.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

St. Andreasberg. Am 13.09.2023 in der Zeit zwischen 10:00 und 12:00 Uhr wurde in der Danielstraße an einem dort ordnungsgemäß geparkten weißen Kleintransporter mit einem Kennzeichen aus Rotenburg an der Wümme der linke Außenspiegel beschädigt. Anhand der Spuren ist ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug, vermutl. ebenfalls ein Kleintransporter oder kleinerer LKW, die Danielstraße in Richtung Dr.-Willi-Bergmann-Straße gefahren und hat dabei den linken Außenspiegel des geparkten Fahrzeuges touchiert. An dem Gehäuse vom Außenspiegel entstand hierbei ein Schaden von ca. 300,- Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise hierzu nimmt die Polizeistation Braunlage unter der Rufnummer 05520/ 93260 entgegen.

i. A. Pauls, POK

