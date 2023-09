POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 13.09.23

Goslar (ots) - Bei einem Verkehrsunfall wurde am Montagmorgen in Goslar-Georgenberg die Fahrerin eines Motorrollers leicht verletzt. Gegen 7.40 Uhr fuhr die 55-jährige Frau aus Goslar mit ihrem Motorroller auf dem Kuhlenkamp in Richtung Hildesheimer Straße. Hierbei wurde sie von einem 40-jährigen Mann aus Goslar übersehen, der mit seinem Ford vom Fahrbahnrand anfuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die ...

