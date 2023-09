POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom

Goslar (ots) - Ein grauer VW Caddy wurde in der Goslarer Innenstadt am Wochenende durch bislang Unbekannte mutwillig beschädigt. Der Wagen war zwischen Sonnabend, 18 Uhr und Sonntag, 19 Uhr, in der Dorothea-Borchers-Straße 18 geparkt. In dieser Zeit wurde der rechte Außenspiegel demoliert und dadurch ein Schaden von etwa 300 Euro angerichtet. Hinweise zu dieser ...

mehr