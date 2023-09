Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PKW-Einbrüche im Bereich des Polizeikommissariats Oberharz

Goslar (ots)

In der jüngsten Vergangenheit kam es im Zuständigkeitsbereich des PK Oberharzes zu insgesamt 6 PKW-Aufbrüchen, wobei Wertgegenstände vom Beifahrersitz entwendet worden sind. Zuletzt fanden 2 PKW-Einbrüche in den frühen Nachmittagsstunden des 10. Septembers im Bereich des Parkplatzes Liebesbankweg, an der L 516, nähe Hahnenklee, statt. An den PKW's wurde jeweils die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die darin befindlichen Taschen durchwühlt. Es wurde jedoch nichts entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Clausthal-Zellerfeld zu melden. Darüber hinaus gibt die Polizei den Rat, grundsätzlich keine Wertgegenstände im PKW aufzubewahren und auf gar keinen Fall offensichtlich für Außenstehende sichtbar liegen zu lassen, da der PKW kein Tresor ist. Denn besonders sichtbar abgelegte Wertgegenstände bieten Dieben einen Anreiz, das Fahrzeug aufzubrechen.

Pförtner, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell