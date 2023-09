Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Bad Harzburg - Sachbeschädigung an Pkw

Goslar (ots)

Im Zeitraum von Samstag 09.09.2023, 19:00 Uhr auf Sonntag 10.09.2023, 15:00 Uhr kam es in Bad Harzburg im Bereich der Silberbornstraße zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Hierbei wurde durch einen bislang unbekannten Täter der Fahrzeuglack eines weißen Skodas zerkratzt, der dort am Fahrbahnrand abgestellt war. Durch den Täter wurde die gesamte Beifahrerseite beschädigt.

Der entstandene Schaden dürfte ca. 1.500 Euro betragen.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110 oder per E-Mail an: poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen.de. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

