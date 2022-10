Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

POL-PIKIB: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Göllheim (ots)

Am Sonntag, dem 30.10.2022, um 18:50 Uhr, kam es auf der B47, Höhe Einfädelungsstreifen Göllheim, in Fahrtrichtung Dreisen, zu einer Verkehrsunfallflucht. Beim Einfädeln kollidierten zwei PKW leicht miteinander. Im weiteren Verlauf folgen beide Fahrzeuge der B47 bis zur Anschlussstelle der BAB 63. Von dort aus entfernt sich jedoch einer der Unfallbeteiligten unerlaubt und unerkannt in unbekannte Richtung. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen PKW handeln, Fahrzeugtyp und Hersteller sind bislang unbekannt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden.

Die Polizei weist darauf hin, dass unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist. Der/die flüchtige Fahrer/in muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner KFZ-Versicherung verlieren und an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät Ihnen deshalb, jeden Unfall zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, übermittelt durch news aktuell