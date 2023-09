Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Einsatzlage 08.09 bis 10.09.2023

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Braunlage: In der Nacht von Freitag 08.09.2023 auf Samstag 09.09.2023 entwenden bislang unbekannte Täter zwei Specialized Mountainbikes im Stadtgebiet Braunlage. Die Bikes waren auf einem Pkw- Fahrradträger mit mehreren Schlössern gesichert. Das Fahrzeug befand sich auf einem hoteleigenen Parkplatz in der Kolliestraße. Der Gesamtschaden wird aktuell auf 11.400EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen.

St. Andreasberg: In der Zeit von Mittwoch 06.09.2023 bis Samstag 09.09.2023 wird ein Edelstahl-Handlauf am Schützenhaus St. Andreasberg entwendet. Der bislang unbekannte Täter musste für die Mitnahme mehrere Schrauben lösen. Der für die Schützengesellschaft von 1522 e.V. entstandene Schaden wird auf 200EUR geschätzt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen.

St. Andreasberg: In den Samstagabendstunden des 09.09.2023 wird gegen 20:45 Uhr in der Unteren Grundstraße eine Pkw kontrolliert. Es stellt sich heraus, dass die Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss steht. Bei einem Atemalkoholtest erreichte die 57-jährige Fahrzeugführerin einen Wert von 1,12 Promille. Im Anschluss wird eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (bm)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell