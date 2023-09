Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 10.09.2023

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 09.09.2023, gegen 21:00 Uhr, wurde durch eine Funkstreife des PK Seesen ein 18-jähriger PKW-Fahrer im Bereich des Bahnhofsplatzes in Seesen kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Seesener nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ein entsprechendes Strafverfahren, sowie die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge.

Verkehrsunfall

Am 09.09.2023, gegen 09:30 Uhr, ereignete sich in der Hildesheimer Straße in Rhüden ein Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Seesener befuhr mit seinem PKW VW die Hildesheimer Straße und geriet aus bislang ungeklärter Ursache zunächst auf die Gegenspur. Anschließend steuerte er in die entgegengesetzte Richtung und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß er gegen sieben dort abgestellte Fahrzeuge. Der entstandene Gesamtschaden wird auf über 60000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

