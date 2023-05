Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Beschädigung am Solarpark in Landscheid

Landscheid (ots)

In der Nacht vom 10.05.2023 auf den 11.05.2023 kam es zu Beschädigungen am Solarpark in Landscheid an der L60. Hier haben sich unbekannte Täter, durch Aufschneiden der Zaunanlage, unbefugt Zutritt zu dem Gelände verschafft und haben an einem Solarpanel die Kabel abgetrennt. Entwendet haben die unbekannten Täter nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell