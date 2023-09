POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 11.09.2023

Goslar (ots) - In der jüngsten Vergangenheit kam es im Zuständigkeitsbereich des PK Oberharzes zu insgesamt 6 PKW-Aufbrüchen, wobei Wertgegenstände vom Beifahrersitz entwendet worden sind. Zuletzt fanden 2 PKW-Einbrüche in den frühen Nachmittagsstunden des 10. Septembers im Bereich des Parkplatzes Liebesbankweg, an der L 516, nähe Hahnenklee, statt. An den PKW's wurde jeweils die Seitenscheibe der Beifahrertür ...

