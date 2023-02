LPI-NDH: Unbekannte zerstechen Reifen

Leinefelde-Worbis (ots) - In einem Lebensmittegeschäft in Leinefelde stellte ein Ladendetektiv einen randalierenden Ladendieb, wie dieser eine Flasche Kräuterlikör und ein Besteckset unbemerkt an der Kasse vorbeischmuggeln wollte. Als der Dieb am Dienstagnachmittag angesprochen wurde, setzte er sich heftig zur Wehr. Zuvor fiel der Mann bereits den Mitarbeitern des Marktes auf, da er immer wieder versuchte er auf das Mobiliar des Geschäftes einzuwirken und dieses zu ...

