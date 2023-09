Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 13.09.2023

Goslar (ots)

Ein Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen ereignete sich am Dienstagnachmittag im Goslarer Ortsteil Sudmerberg.

Eine 21-jährige Goslarerin fuhr gegen 16.50 Uhr auf der Okerstraße mit ihrem Mercedes links an einem Linienbus vorbei, der gerade die Haltstelle Vienenburger Straße verlassen hatte. Unmittelbar darauf bog sie nach rechts in die Einfahrt zu einem Lebensmittelmarkt ein, wodurch der 59-jährige Fahrer des Omnibusses eine Vollbremsung durchführen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Vier Insassen des Busses zwischen 14 und 72 Jahren verletzten sich dadurch leicht und wurden vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Eine Verbringung ins Krankenhaus war nicht notwendig. Der Busfahrer und die Pkw-Führerin blieben unverletzt.

Bad Harzburg

Ein 9-jähriges Kind wurde am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Bad Harzburger Ortsteil Harlingerode verletzt.

Gegen 16.30 Uhr wollte das Kind die Landstraße mit seinem Tretroller überqueren. Ein in Richtung Goslar fahrender Mercedes Transporter führte eine Vollbremsung durch, erfasste das Kind aber trotzdem, so dass dieses auf die Fahrbahn stürzte. Hierbei zog es sich Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen dem Klinikum in Goslar zugeführt.

Der Fahrer des Transporters entfernte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Unfallort. Aufmerksame Zeugen notierten sich jedoch das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs.

Gegen den flüchtigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

+++

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen Unbekannte in einen Kindergarten im Bad Harzburger Ortsteil Bündheim ein und entwendeten diverse Gegenstände.

Nachdem der oder die Tatverdächtigen gewaltsam in die Kindertagesstätte in der Kantor-Schünemann-Straße eingedrungen waren, entwendeten sie Elektro- und Digitalgeräte sowie Bargeld. Anschließend verließen sie das Gebäude unerkannt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag, 19 Uhr und Dienstag, 06.30 Uhr.

Wer Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang geben kann, wird gebeten, die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 oder die Polizei Bad Harzburg unter (05322) 91 111-0 zu kontaktieren.

+++

Die Polizei Goslar sucht Zeugen zu einem Einbruch in die Waldgaststätte "Molkenhaus" in der Nacht von Montag auf Dienstag in Bad Harzburg.

Bislang Unbekannte stiegen zwischen 18 Uhr und 10 Uhr in das Lokal ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und erbeuten schließlich Bargeld.

Hinweise zur Tat oder den Tatumständen nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 339-0 oder die Polizei in Bad Harzburg unter (05322) 91 111-0 entgegen.

+++

Clausthal-Zellerfeld

Ein Supermarkt im Gewerbegebiet Ostbahnhof in Clausthal war in der Nacht zu Mittwoch Ziel von Einbrechern.

Nachdem die Täter unter Gewaltanwendung in das Objekt eingedrungen waren, entwendeten sie eine größere Menge Tabakwaren und hinterließen einen nicht unerheblichen Sachschaden.

Zu dieser Tat sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zur Tat oder verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang geben können. Diese werden bei der Polizei Goslar unter den Rufnummern (05321) 339-0 oder beim Polizeikommissariat Oberharz unter (05323) 9531-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell