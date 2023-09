Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 07.09.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person ++ Betrug durch angebliche Bankmitarbeiter ++ Beschädigung eines Briefkastens ++ Trunkenheit im Verkehr ++

BAB 31- Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am 07.09.2023 kam es um 10:36 Uhr auf der BAB 31 in Fahrtrichtung Bottrop zwischen den Anschlussstellen Jemgum und Weener zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Fahrzeugführerin aus Solingen befuhr die Autobahn auf dem Hauptfahrstreifen, prallte mit ihrem Pkw aus derzeit noch unbekannten Gründen zuerst an die Mittelschutzplanke und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch überschlug sich der Pkw und kam auf einem Feld neben der Autobahn auf dem Dach zum Liegen. Die 68-jährige Fahrer und ihr 81-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall in dem Fahrzeug eingeklemmt. Vor Ort wurde die Feuerwehr zur Bergung der Personen eingesetzt. Die Frau aus Solingen verstarb nach dem Unfall trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle, der Beifahrer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen, wurde aber anschließend als leicht verletzt eingestuft wurde. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Leer. Zur Verkehrslenkung waren zudem Fahrzeuge des Leeraner Einsatz-und Streifendienstes, sowie Einsatzkräfte aus dem Rheiderland eingesetzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die BAB 31 voll gesperrt und der Verkehr ab der Anschlussstelle Leer-West abgeleitet. Die Ermittlungen zu Klärung der Unfallursache dauern an.

Inspektionsbereich Leer/Emden - Betrug durch angebliche Bankmitarbeiter

Wie bereits vor einiger Zeit berichtet, macht sich derzeit eine neue Betrugsmasche breit, die auch den Einzugsbereich der Polizeiinspektion Leer7Emden derzeit intensiv betrifft. Und zwar handelt es sich dabei um einen Betrug am Telefon, bei welchem sich die unbekannten Täter als Mitarbeiter einer Bank ausgeben. Die Täter erklären den potentiellen Opfern, dass angeblich unberechtigte Verfügungen an dem Konto vorgenommen worden seien. Daher müsse die Bank nun tätig werden und weitere unberechtigte Abhebungen und Transaktionen müssten vermieden werden. Die Betrüger vermitteln den Opfernd die Dringlichkeit der Sachlage und teilen diesen mit, dass eine Einziehung der EC-Karte erforderlich wäre. Um schnell agieren zu können, käme ein Kurier persönlich zur Abholung der EC-Karte vorbei. Sobald der Kurier erscheint und die EC-Karte erhalten hat, weist dieser noch daraufhin, dass die Opfer nochmal einen Anruf erhalten würde. In diesem Telefonat wird dann mitgeteilt, dass die PIN der EC-Karte zu übermitteln sei. In einem aktuellen Fall im Emden wurde ein solcher Betrug bei einem 79-jährigen Mann angewandt, welcher dadurch einen finanziellen Schaden in vierstelliger Höhe erlitt. Die Polizei weist aus diesem Grund dringlichst daraufhin, niemals die Forderungen, die von völlig fremden Personen am Telefon gestellt werden, zu erfüllen. Dabei ist es egal, ob sich jemand als Mitarbeiter der Hausbank oder als Amtsperson ausgibt. Es dürfen auf keinen Fall persönliche Daten am Telefon herausgegeben werden. Auch sollten keine EC-Karten oder andere Gegenstände an fremde Personen an der Haustür ausgehändigt werden. Die PIN der EC-Karte ist eine Geheimzahl und geht niemanden, außer dem Inhaber selber, etwas an. Kein Bankmitarbeiter würde jemals die EC-Karte abholen lassen, noch nach der PIN fragen.

Bunde - Beschädigung eines Briefkastens

Der an der Außenwand angebrachte Briefkasten der Diakonie in der Straße "Am Park" wurde zwischen Dienstag, 16:30 Uhr und Mittwoch, 06:45 Uhr durch unbekannte Täter beschädigt. Hierbei wurde versucht, den Briefkasten aufzubrechen. Der Versuch misslang und der Inhalt konnte nicht entwendet werden. Der Briefkasten welcher rechts neben der Haupteingangstür an der Wand angebracht ist, wurde mit geöffneter Briefeinwurfklappe und Beschädigungen am Blech vorgefunden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Weener zu melden.

Bunde - Trunkenheit im Verkehr

Im Rahmen einer Zollkontrolle wurde ein 50-jähriger Autofahrer am Mittwochvormittag gegen 11:00 Uhr aufgrund des nicht Anschnallens kontrolliert. Hierbei stellte man im Wagen zwei Alkoholflaschen fest. Zudem machte der 50-jährige Mann einen desorientierten Eindruck und Atemalkoholgeruch war zu erkennen. Die Polizei wurde umgehend informiert und konnte den 50-jährigen aus Papenburg in der Neuschanzer Straße antreffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Der 50-jährige aus Papenburg wurde zwecks einer Blutabnahme in ein Krankenhaus verbracht. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein sicher. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

