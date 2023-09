Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Einbruch in Firma, Zeugen gesucht

Achern (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 12 Uhr und Montag, 7 Uhr gelangten noch unbekannte Einbrecher offenbar durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich in eine Firma in der Straße "Bannmatten". Die Diebe hebelten im Innern weitere Türen auf und durchwühlten Büros. Nach ersten Feststellungen wurde hochwertiges Werkzeug entwendet und vorhandene Feuerlöscher im Innenbereich versprüht. Der hierdurch angerichtete Sachschaden dürfte erheblich sein. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

