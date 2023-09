Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in Dienstgebäude, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Zu einem Einbruch in ein Dienstgebäude in der Badstraße kam es zwischen Freitagabend und Montagmorgen kurz vor 7 Uhr. Hierbei wurden mehrere Türen aufgebrochen und Schränke durchwühlt. Darüber hinaus wurde ein Tresor aufgebrochen. Was entwendet wurde, ist derzeit auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittler der Kriminalpolizei in Offenburg bitten um Hinweise unter der Rufnummer 0781 21-2820.

/ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell