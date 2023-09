Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Mehrere Fahrzeuge beschädigt, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

In der Bismarckstraße wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere dort parkende Fahrzeuge von bislang Unbekannten beschädigt. Alle betroffenen Fahrzeuge wiesen Beschädigungen in Form von Kratzspuren auf. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Rufnummer 07225 9887-0 in Verbindung zu setzen.

/ju

