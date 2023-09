Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Zeugen nach Einbruch gesucht

Baden-Baden (ots)

Bislang unbekannte Personen sollen sich im Zeitraum vom vergangenen Mittwochmittag bis Montag gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude im "Jalta-Ring" verschafft haben. Hierfür hebelten die Langfinger zunächst das dortige Kellerfenster auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort durchwühlten die Einbrecher etliche Schränke und Schubladen. Ob die Diebe hierbei etwas entwendeten, ist noch nicht geklärt. Am beschädigten Kellerfenster entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro. Hinweise zur Täterschaft nehmen die Beamten des Polizeireviers Bade-Baden unter der Rufnummer 07221 680-0 entgegen.

/gi

