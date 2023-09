Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl/Neumühl - Ökonomiegebäude in Flammen

Kehl (ots)

Aufgrund eines Brandes in einem Ökonomiegebäude in unmittelbarer Nähe der B 28, musste am späten Abend die Bundesstraße gesperrt werden. Mehrere Anwohner nahmen vor dem Brandausbruch kurz vor 22 Uhr einen Knall wahr und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren aus der Umgebung sind aktuell im Großeinsatz, um das landwirtschaftliche Gebäude zu löschen und ein Übergreifen auf das in der Nähe befindliche Wohnhaus in der Wörtelstraße zu verhindern. Die Bewohner des Bauernhauses blieben unverletzt und konnten das Gebäude verlassen. Aufgrund der Häufung der Brände in Neumühl hat die Polizei bereits vergangene Woche mit vermehrten Überprüfungen begonnen. Zusammenhänge zwischen den Bränden sowie die Hintergründe zur Brandursache stehen im Fokus der polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei bittet die Bevölkerung wichtige Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den Bränden der Kriminalpolizei über die Rufnummer 0781/212820 mitzuteilen.

/ ks

