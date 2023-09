Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach

B294 - Bei Unfall schwer verletzt

Wolfach (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Samstagabend gegen 19:35 Uhr auf der B294 zwischen Hausach und Wolfach. Aus noch ungeklärter Ursache kam eine 64-Jährige mit ihrem VW Polo in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Tiguan. Die 60 Jahre alte Fahrerin des Tiguan und ihr 74-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die 64 Jahre alte Unfallverursacherin wurde mit schweren Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 21.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führt die Verkehrspolizei Offenburg.

/ BME

