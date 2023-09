POL-OG: Achern - Gartengrundstück beschädigt, Zeugen gesucht

Kehl (ots) - Aufgrund eines Brandes in einem Ökonomiegebäude in unmittelbarer Nähe der B 28, musste am späten Abend die Bundesstraße gesperrt werden. Mehrere Anwohner nahmen vor dem Brandausbruch kurz vor 22 Uhr einen Knall wahr und alarmierten die Einsatzkräfte. Die Feuerwehren aus der Umgebung sind aktuell im Großeinsatz, um das landwirtschaftliche Gebäude zu löschen und ein Übergreifen auf das in der Nähe ...

