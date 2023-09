Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ichenheim - Radfahrer leicht Verletzt

Ichenheim (ots)

Am Sonntagmittag kam es auf der Hauptstraße zu einer Kollision zwischen einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin. Die 61-jährige VW-Lenkerin wollte gegen 12:30 Uhr mit ihrem Wagen von einer Grundstücksausfahrt aus nach links in den fließenden Verkehr einbiegen, als sie hierbei mit einem dort fahrenden Radfahrer kollidierte. Der 67-jährige Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 4000 Euro.

/ju

