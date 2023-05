Feuerwehr Moers

FW Moers: Arbeiter stürzt in Gully-Schacht

Rettung aus 4 Meter Tiefe

Moers (ots)

Am Freitag (12.05.23) wurde die Feuerwehr Moers um 8 Uhr nach Moers-Schwafheim alarmiert. Auf der Straße "Am Domacker" ist ein Arbeiter bei Revisionsarbeiten durch einen geöffneten Kanaldeckel ungefähr 4 Meter in die Tiefe gestürzt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Arbeiter ansprechbar, konnte sich aber schwer verletzt nicht allein aus seiner Situation befreien. Um den Patient zu stabilisieren, konnte lediglich eine Einsatzkraft in den Schacht mit ca. 80 cm Durchmesser hinabsteigen. Die abschließende Rettung wurde mittels Drehleiter, mit Rettungsgerät für Höhen und Tiefen, durchgeführt.

Nach rettungsdienstlicher Versorgung wurde der Patient, zur weiteren Behandlung, einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Im Einsatz war die Hauptwache sowie der Löschzug Schwafheim der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Moers, übermittelt durch news aktuell