Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Widerstand geleistet

Rheinmünster (ots)

Weil er zu Hause offenbar nach Konsum unbekannter Betäubungsmittel in einem psychischen Ausnahmezustand war, verständigten am Sonntag gegen 18 Uhr Angehörige die Polizei. Der Endzwanziger setzte sich in der Folge gegen die Maßnahmen der einschreitenden Beamten zur Wehr und leistete massiv Widerstand. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt, nachdem er durch einen Fußtritt im Gesicht getroffen wurde. Der junge Mann wurde zur medizinisch notwendigen Versorgung im Anschluss in ein Klinikum begleitet.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell