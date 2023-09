Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkrich - Verfolgungsfahrt endet mit vorläufiger Festnahme

Oberkrich (ots)

Ein minderjähriger Rollerfahrer hat sich in der Nacht auf Montag mit einer Polizeistreife eine Verfolgungsfahrt in der "August-Koehler-Straße" geliefert und versucht, sich einer bevorstehenden Kontrolle zu entziehen. Der 15-Jährige erweckte zunächst, aufgrund eines fehlenden Kennzeichens an der Yamaha, die Aufmerksamkeit der Beamten. Nach mehreren Minuten rasanter Fahrt durch das Stadtgebiet Oberkirch, bei welcher der Flüchtige sämtliche Anhaltesignale der Streife ignorierte, konnte Besagter gestellt werden. Weil der Jugendliche im weiteren Verlauf auf Kommunikationsversuche der Polizisten nicht reagierte, wurde er von seinem Roller gezogen und anschließend vorläufig festgenommen. Das Gefährt fiel im Zuge dessen zu Boden und wurde leicht beschädigt. Verletzt wurde niemand. Der Rollerfahrer konnte auf dem Polizeiposten Oberkirch in die Obhut seiner Mutter übergeben werden. Es stellte sich heraus, dass der Jugendliche weder im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, noch eine Zulassung für den Roller vorweisen konnte.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell