POL-HS: Polizeibericht Nr. 244 vom 02.09.2023

Straftaten

Geilenkirchen - Diebstahl von Kfz

Im Tatzeitraum von Donnerstag, 31.08. 18:00 Uhr bis Freitag, 01.09. 07:00 Uhr, wurde im Ortsteil Lindern ein Pkw entwendet. Der auf der Brachelener Straße geparkte, schwarze VW Multivan hatte GK Kennzeichen.

Verkehrsunfälle

Heinsberg - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 01.09.2023, um 11:37 Uhr, kam es in Heinsberg auf der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 43-jährige Heinsbergerin befuhr mit einem Pkw die Industriestraße aus Richtung Bushof in Richtung Siemensstraße. Vor dem Kreisverkehr Siemensstraße bemerkte die Fahrzeugführerin einen Rückstau zu spät und fuhr auf dem vor ihr, verkehrsbedingt wartenden Pkw einer 67-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Selfkant, auf. Die 43-jährige Unfallverursacherin wurde mit dem Rettungswagen dem Krankenhaus Heinsberg zugeführt. Hier wurden ihre leichten Verletzungen behandelt. Aufgrund des Verdachtes auf Drogenkonsum wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund des Unfalls kam es, während der Unfallaufnahme, zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

