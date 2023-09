POL-HS: Velofahrer stürzt unter Alkoholeinfluss und verletzt sich schwer

Kreis Heinsberg (ots) - Im Kreisgebiet kam es erneut zu mehreren Diebstählen von Transportfahrzeugen. Im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend (29. August), 20 Uhr, und Mittwochmorgen (30. August), 07.25 Uhr, stahlen Diebe einen weißen Mercedes Sprinter, an dem Kennzeichen aus dem Landkreis St. Wendel (WND-) angebracht waren. Das Fahrzeug stand zuvor in Erkelenz in der Glück-Auf-Straße. In Wassenberg-Myhl erbeuteten ...

