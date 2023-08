Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Transportfahrzeuge gestohlen

Kreis Heinsberg (ots)

Im Kreisgebiet kam es erneut zu mehreren Diebstählen von Transportfahrzeugen. Im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend (29. August), 20 Uhr, und Mittwochmorgen (30. August), 07.25 Uhr, stahlen Diebe einen weißen Mercedes Sprinter, an dem Kennzeichen aus dem Landkreis St. Wendel (WND-) angebracht waren. Das Fahrzeug stand zuvor in Erkelenz in der Glück-Auf-Straße. In Wassenberg-Myhl erbeuteten Unbekannte auf der Sankt-Johannes-Straße einen Citroen Jumper mit Heinsberger Kennzeichen (HS-). In diesem Fahrzeug befand sich zudem noch diverses Werkzeug sowie eine Geldbörse. Die Tat ereignete sich dort ebenfalls in der Nacht von Dienstag (29. August), 21 Uhr, auf Mittwoch (30. August), 06.30 Uhr. In den Abendstunden des 30. August (Mittwoch) verschwand zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr im Heinsberger Stadtteil Porselen auf der Zedernstraße erneut ein Citroen Jumper, an dem Kennzeichen aus Heinsberg (HS-) angebracht waren und in dem sich ebenfalls Werkzeug befand. Kurz danach, gegen 23 Uhr, bemerkte ein Anwohner der Von-Kesseler-Straße in Heinsberg-Horst einen startenden Motor. Als er aus dem Fenster sah, bemerkte er, wie sein weißer Fiat Ducato (HS-) in Richtung Himmerich davonfuhr. Auch in diesem Fahrzeug lag diverses Werkzeug. Die Kriminalpolizei prüft mögliche Tatzusammenhänge und hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell