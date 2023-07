Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt verbotenes Messer bei aggressivem Mann

Bielefeld (ots)

Einem aggressiven Mann hat die Bundespolizei am Hauptbahnhof Bielefeld ein verbotenes Einhandmesser abgenommen.

Der 24-jährige Türke war am Sonntagmorgen (30. Juli) in eine Auseinandersetzung verwickelt und weigerte sich, sich auszuweisen. Vielmehr trat er den eingreifenden Bundespolizisten sehr aggressiv gegenüber, so dass die ihn zu Boden brachten, fesselten und zur Wache transportierten. Bei der Durchsuchung des Mannes wurde ein verbotenes Einhandmesser in der Hosentasche gefunden und sichergestellt. Gegen den Bielefelder wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet, bevor er wieder entlassen wurde.

