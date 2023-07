Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann (23) stößt Reisenden die Treppe hinunter - Festnahme durch Bundespolizei

Düsseldorf (ots)

Ein Mann (23) stieß einen Reisenden (55) am Samstagmittag (29. Juli), um 12.00 Uhr, die Treppen am Bahnsteig zu Gleis 18 des Düsseldorfer Hauptbahnhofes kopfüber hinunter. Bundespolizisten konnten den flüchtenden Tatverdächtigen festnehmen. Der junge Mann wurde in Gewahrsam genommen.

Zeugen informierten Bundespolizisten über ein Körperverletzungsdelikt im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Ein 23-jähriger niederländischer Staatsangehöriger soll einen 55-jährigen Deutschen von hinten die Treppen zu Gleis 18 hinuntergestoßen haben und anschließend geflüchtet sein. Bundespolizisten bemerkten den Vorfall und konnten den Tatverdächtigen stellen und fesseln. Vor Ort trafen die uniformierten Beamten der Bundespolizei auf den Geschädigten sowie den am Boden fixierten den Tatverdächtigen.

Der 55-Jährige erlitt Verletzungen am rechten Arm und am Kopf. Ein angeforderter Rettungswagen verbrachte den 55-Jährigen in ein Krankenhaus. Die eingesetzte Streife der Bundespolizei führte den Mann der Wache am Hauptbahnhof zu. Auf dem Bundespolizeirevier wurde der 23-Jährige erkennungsdienstlich behandelt, eine Blutentnahme durch einen Polizeiarzt durchgeführt und anschließend dem Gewahrsam des Amtsgerichts Düsseldorf übergeben. Am Folgetag soll der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Ermittlungen ergaben, dass der Festgenommene in der Nacht zuvor ebenfalls in eine gefährliche Körperverletzung am Frankfurter Flughafen verwickelt war und gesucht wurde. Hierbei fügte der Tatverdächtige einem Passagier mit einer zusammengedrückten Plastikflasche Verletzungen am Hals zu.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell