Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Bahnhof Kleve

Kleve (ots)

Am Sonntag, 30. Juli 2023 um 15:45 Uhr überprüfte die Bundespolizei Kleve einen 41-jährigen Deutschen am Bahnhof Kleve. Beim Datenabgleich der Personalien in den polizeilichen Fahndungssystemen wurde bekannt, dass er von der Staatsanwaltschaft Kleve mit zwei Haftbefehlen wegen Diebstahls gesucht wird. Die Haftbefehle beruhen aus zwei Verurteilungen vom Amtsgericht Kleve aus dem Jahr 2022. Hiernach muss er noch eine Gesamtgeldstrafe von 1482 Euro plus 167 Euro Kosten bezahlen. Da der Verurteilte den Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde er verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Kleve gebracht. Ihn erwartet jetzt eine Ersatzfreiheitsstrafe von 108 Tagen.

