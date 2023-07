Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Schwarzfahrer hat noch Haftbefehle offen - Endstation Gleis 9

Aachen (ots)

Ohne Fahrkarte fährt ein 30-jähriger Mann am Freitag den 28.07.23, gegen 15:30 Uhr mit dem ICE von Brüssel nach Aachen. Durch den Zugbegleiter wird die Bundespolizei informiert und kontrolliert den Mann aus Algerien an Gleis 9 des Aachener Hauptbahnhofes. Obwohl er keinen Ausweis vorlegen kann gelingt es den Bundespolizisten ihn zweifelsfrei zu identifizieren. Gegen ihn liegen ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung wegen Diebstahl, ein Untersuchungshaftbefehl wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und mehrere Aufenthaltsermittlungen wegen unterschiedlicher Diebstahlsdelikte vor. Hinzu kommen die unerlaubte Einreise in das Bundesgebiet sowie das Erschleichen von Leistungen. Es erfolgte eine Einlieferung in den Polizeigewahrsam.

