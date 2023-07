BPOL NRW: 43-Jähriger sucht Bundespolizei auf und leistet dann Widerstand

Bochum - Dortmund (ots) - Am Freitagabend (28. Juli) soll ein Mann einer Reisenden während der Zugfahrt ihr Gepäckstück gestohlen haben. Bundespolizisten fahndeten nach dem Tatverdächtigen. Gegen 19 Uhr erschien eine 27-Jährige in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Bochum. Sie gab an, dass sie zuvor beim Halt der S1 in Bochum-Langendreer West bestohlen worden ...

