Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Rucksack in S1 entwendet - Ortungs-App führt Bundespolizei zu 25-Jährigen

Bochum - Dortmund (ots)

Am Freitagabend (28. Juli) soll ein Mann einer Reisenden während der Zugfahrt ihr Gepäckstück gestohlen haben. Bundespolizisten fahndeten nach dem Tatverdächtigen.

Gegen 19 Uhr erschien eine 27-Jährige in der Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Bochum. Sie gab an, dass sie zuvor beim Halt der S1 in Bochum-Langendreer West bestohlen worden sei. Ein Unbekannter habe diesen an sich genommen und habe die S-Bahn im letzten Moment, als sich die Türen bereits verschlossen, verlassen. Der Rucksack habe die indische Staatsangehörige zuvor vor ihren Füßen abgestellt. Die Schadenshöhe des Stehlguts beläuft sich auf ca. 4.260 Euro.

In der Tasche befand sich unter anderem ein Smartphone, welche mit Hilfe einer Ortungs-App lokalisiert werden konnte. Die Bundespolizisten begaben sich in das Bochumer Stadtgebiet. Am Platz "Bochum Barflies" in Bochum-Werne flüchteten zwei Männer schlagartig beim Erblicken der Polizisten. Diese konnten jedoch durch die Beamten gestellt werden. Die Dortmunderin erkannte den 25-Jährigen wieder. In der Nähe fanden die Einsatzkräfte schließlich den Rucksack der Geschädigten in einem Gebüsch auf. Die elektronischen Geräte waren mit Alufolie umwickelt. Bis auf die Kreditkarten konnten der 27-Jährigen die zuvor entwendeten Gegenstände wieder übergeben werden. Die Sperrung der Karten hatte die Frau bereits veranlasst.

Ein Ausweisdokument der 27-Jährigen stellten die Beamten in der Geldbörse des marokkanischen Staatsbürgers fest. Diese brachten den Dortmunder zur Bundespolizeiwache. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell