Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 37-Jähriger zieht Messer - Bundespolizisten reagieren blitzschnell

Dortmund - Münster (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag (27. Juli) überprüften Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund einen Mann. Ein Angriff mittels Taschenmesser konnte wenig später durch die Beamten verhindert werden.

Gegen 16 Uhr trafen Bundespolizisten am Nordausgang des Dortmunder Hauptbahnhofs auf einen 37-Jährigen. Nach diesem fahndete die Polizei Dortmund aufgrund zuvor geäußerter Suizidankündigung. Da der Deutsche ein sprunghaftes Verhalten aufwies und auf die Beamten unruhig wirkte, brachten sie ihn zur Bundespolizeiwache. Die Einsatzkräfte befragten ihn nach gefährlichen Gegenständen, was er jedoch verneinte. Daraufhin forderten sie den Münsteraner auf seine Taschen zu leeren. Er entnahm der linken Hosentasche ein eingeklapptes Taschenmesser und öffnete dieses mit seiner rechten Hand. Die Beamten verhinderten dies unverzüglich und schlugen ihm das Messer aus der Hand. Anschließend brachten sie den Gesuchten zu Boden und konnten so einen möglichen Angriff unterbinden.

Der 37-Jährige äußerte gegenüber den Einsatzkräften, dass er das Messer lediglich habe öffnen wollen. Ein Atemalkoholtest ergab, dass er mit 1,8 Promille alkoholisiert war. Alarmierte Rettungskräfte versorgten eine kleine Platzwunde am Kopf des Mannes. Eine weitere medizinische Versorgung war nicht notwendig. Gegenüber der Rettungswagenbesatzung und den eingesetzten Polizeibeamten äußerte er zu keiner Zeit Suizidgedanken. Währenddessen beleidigte er die Beamten mehrfach.

Eine BodyCam zeichnete den Angriff und seine Äußerungen auf. Die Bundespolizisten stellten das Messer sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, sowie wegen Beleidigung ein.

