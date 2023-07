Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Geschlagen und Getreten - Bundespolizisten stellen flüchtiges Duo

Dortmund - Köln (ots)

Am Freitagabend (28. Juli) sollen zunächst Unbekannte am Dortmunder Hauptbahnhof einen Mann attackiert haben. Den Bundespolizisten gelang es später die Tatverdächtigen zu ergreifen.

Gegen 21:50 Uhr suchte ein 29-Jähriger mit einem Zeugen (39) die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund auf. Der 39-Jährige gab an, dass er ein Körperverletzungsdelikt zum Nachteil des Mannes beobachtet habe. Demnach soll sich der polnische Staatsbürger (29) am Bahnhofsvorplatz befunden haben. Eine Videoauswertung der Kameraüberwachung ergab, dass dann eine Frau und ein Mann auf den am Boden liegenden Kölner einschlugen und diesen traten. Anschließend entfernte sich das Duo. Der Deutsche (39) habe dem 29-Jährigen anschließend aufgeholfen und ihn zur Bundespolizeiwache begleitet.

Der Geschädigte wies eine blutige Nase, sowie ein geschwollenes Jochbein auf. Die Einsatzkräfte alarmierten einen Rettungswagen. Dieser lehnte jedoch, nach erfolgter Versorgung vor Ort, eine weitere medizinische Behandlung im Krankenhaus ab.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung stellten Bundespolizisten die 29-Jährige und den 34-Jährigen. Die Frau wies einen Atemalkoholwert von fast drei Promille und der Mann von zwei Promille auf. Ein Arzt untersuchte die Betroffenen. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten brachten die Beamten die polnischen Staatsangehörigen in das Gewahrsam der Polizei Dortmund.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschaftlicher, gefährlicher Körperverletzung gegen das Duo ohne festen Wohnsitz ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell